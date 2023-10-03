В Калужской области коровы растоптали кладбище и оставили после себя кучу навоза

В наш чат-бот обратной связи обратились жители города Козельска Калужской области. Они рассказали о том, что стадо коров, принадлежащих «Мираторгу», прошлось по новому кладбищу.
- Со дня смерти моего отца ещё и года не прошло. Похоронили, поставили ограду, а сегодня мне позвонили родственники и сказали, что по могиле прошло стадо коров, - возмущается местный житель. – Потоптались, нагадили, свернули ограду. У мамы удар, в голове не укладывается, как такое могло произойти.
Второй читатель сообщил, что в результате парнокопытного нашествия пострадали десятки могил.
Мы обратились в агропромышленную компанию, чтобы узнать причины возникшей ситуации.
Сотрудники «Мираторга» утверждают, что безопасности ферм уделяется особое внимание. Животных контролируют работники и автоматизированные системы слежения.
- При таком строгом контроле и серьезном подходе к делу кажется фантастикой, что коровы могут покинуть территорию фермы и без присмотра бродить по округе. К сожалению, такие случаи были, - отметили в пресс-службе компании. - Животные убегали при попытках похищения или когда местные жители сами нарушали целостность ограждения ферм.
Также, по словам сотрудников «Мираторга», в сезон грибов любители тихой охоты ищут короткий путь до леса и режут колючую проволоку или открывают ворота, ведущие на пастбища.
Компания признала, что в Козельске кладбище потоптали именно ее бычки. Там заверили, что скот уже загнали на ферму.
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