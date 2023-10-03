Юные лесоводы из Калужской области стали призерами Всероссийского съезда школьных лесничеств

В Московской области завершился VII Всероссийский съезд школьных лесничеств, который проходил на базе одного из оздоровительных комплексов.

Туда съехались более 300 участников из 65 регионов России.

По итогам съезда команда Калужской области вошла в тройку лидеров, заняв второе место, сообщили в правительстве региона.

Калужскую область представляли победители регионального конкурса школьных лесничеств – команда имени П. Д. Симакова из города Юхнова. Честь региона отстаивали ученицы городской школы Александра Шамарина, Аида Исаева и Анна Новикова во главе с советником по воспитанию Аленой Пановой.