Калужане напишут «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября пройдет традиционная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В ней смогут принять участие жители Калужской области, сообщили во вторник, 3 октября, в правительстве региона.

Диктант знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Мероприятие с 2016 года проводится в канун Дня народного Единства.

В 2022 году в нем приняли участие более 4 миллионов человек. Из них из Калужской области – 35 тысяч.

Диктант будут писать на русском, английском и испанском языках.

Офлайн-диктант пройдет в Калуге 3 ноября в музее изобразительных искусств.