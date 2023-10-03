В Калужской области заболеваемость коронавирусом выросла в 10 раз

Наша читательница обратилась в редакцию с информацией о том, что на днях десять ее соседей по дому положили в больницу с коронавирусом. Так как в СМИ давно ходят слухи о новой вспышке коронавируса, мы обратились за комментариями в калужскую городскую больницу №4.

В приемной главврача ответили, что коронавирус – это такое же сезонное заболевание, как и грипп.

Подтвердить или опровергнуть полученную информацию нам пока не удалось. Однако заболеваемость, по сравнению с началом сентября, когда число выявленных случаев не превышало шести, увеличилась в десять раз.

Судя по статистике федерального оперативного штаба, за неделю, с 25 сентября по 1 октября, в регионе госпитализировали 22 человека, было выявлено всего 55 случаев. Четыре человека выздоровело, никто не погиб.