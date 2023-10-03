В Калужской области прошла штабная тренировка по гражданской обороне

Во вторник, 3 октября, в Калуге прошла штабная тренировка по гражданской обороне, которая приурочена к 91-й годовщине со дня образования гражданской обороны России. В мероприятии принял участие губернатор Владислав Шапша.

Целью учений в правительстве назвали повышение эффективности мероприятий, направленных на защиту населения от возможных угроз.

- Доложил Главе МЧС о готовности Калужской области к тренировке, - прокомментировал Владислав Шапша. - Выполнили комплекс подготовительных мероприятий. В тренировке участвуют органы власти всех уровней. Предприятия и учреждения. Привлечены подразделения противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования. В готовность приведены все 64 объекта гражданской обороны.

Губернатор также напомнил, что утром 4 октября по всей Калужской области пройдет проверка системы оповещения.

- Прошу жителей сохранять спокойствие, - заявил глава региона.