К жителям Козельского района Калужской области не может проехать скорая из-за дороги

Жители деревни Сенино-Второе обратились с жалобами на проезд к их домам. После дождей дорогу размывает и 12 домов остаются отрезанными от внешнего мира, к людям не может проехать скорая, дети не могут дойти до школы. По словам людей, обращения в администрацию не помогают.
- 100 машин в том году решили вопрос с одним километром дороги, а остальные полтора километра — это глина, по которой после дождя не может проехать спецтехника, - рассказала местная жительница с ником Агнесса Агния.
В местной администрации утверждают, что, судя по прошлогоднему обследованию, дорога находится в проезжем состоянии. На данном участке было проведено профилирование дороги с добавлением строительного боя и щебня.
- К вашему дому исторически не существовало подъездной дороги и нет возможности устройства по накатанному проезду, так как он проходит через поле, находящееся в частной собственности. На сходе граждан жителей ул. Молодежная в прошлом году главой сельского поселения был предложен вариант устройства проезда хозспособом со стороны деревни Сенино-Первое, - отметили представители администрации. - Однако, когда начали проводить устройство проезда, из-за вашего несогласия работы были прекращены.
Однако жители уверено заявляют, что дорога находится в надлежащем состоянии только в сухую погоду, а проверка проводилась не после дождей.
- По факту есть люди, есть улица есть деревня, есть дорога «неисторическая» по которой едут люди старше 50 лет, трупы стариков вывозят на тракторах, потому что проехать в непогоду не могут, - заявляет Агнесса Агния.
Отчаявшимся жителям ответили в минтрансе.
- В октябре, при наличии благоприятных погодных условий, будет проведено устранение ямочности на повороте с Белевской трассы от креста.
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