В Калужской области привились от гриппа 220 626 человек

В Калужской области по данным на утро 3 октября прививку от гриппа сделали 220 626 человек. Такие данные опубликовало региональное министерство здравоохранения.

На этой неделе в область привезут новую партию вакцины «Совигрипп».

- Важно своевременно сделать прививку, чтобы сохранить свое здоровье, - прокомментировали в Минздраве. - С большой вероятностью превалировать будут вирусы гриппа А и вирусы гриппа B викторианской линии - именно они «заложены» в поступившие вакцины.