Точная диагностика - залог успешного лечения

erid: LdtCKMQzW

В отделении ультразвуковой диагностики БСМП в круглосуточном режиме проводятся обследования пациентов приемного отделения, стационара и кабинета платных услуг.

Проводить высокоточные исследования позволяют оборудование экспертного класса и высокая квалификация врачей со стажем работы более 10 лет.

Исследования проводятся в день обращения, если это не требует специальной подготовки.

В отделении проводятся следующие ультразвуковые исследования:

органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки);

почек, надпочечников;

органов малого таза у женщин (трансабдоминальное, трансвагинальное);

органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи (трансабдоминальное, трансректальное);

органов мошонки с допплерографией сосудов мошонки;

молочных желез у женщин и мужчин с регионарными лимфоузлами;

щитовидной и паращитовидных желез с регионарными лимфоузлами;

забрюшинных и периферических лимфоузлов;

мягких тканей и послеоперационных рубцов;

лонного сочленения;

суставов верхних и нижних конечностей;

эхокардиография;

дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА);

дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий, нижней полой вены (НПВ), подвздошных вен;

дуплексное сканирование артерий и вен верхних и нижних конечностей;

дуплексное сканирование сосудов почек.

КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ)

СКТ: виды исследований (без контрастного усиления/с контрастным усилением:

СКТ черепа, головного мозга (гипофиз, орбиты, придаточные пазухи носа, сосуды головного мозга и т. д.);

СКТ-исследования области шеи;

СКТ-исследование живота (брюшинной полости и забрюшинного пространства, почек и надпочечников);

СКТ-исследование органов малого таза;

СКТ-исследование позвоночника, костей и суставов.

СКТ-ангиография сосудов головного мозга, шеи, грудной полости, брюшной полости, верхних и нижних конечностей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

беременность;

период лактации;

тяжелые патологии сердца;

плазмоклеточная дискразия;

почечная недостаточность;

сахарный диабет декомпенсированного типа;

миелома.

Подготовка к исследованиям

При исследовании с внутривенным контрастированием необходимо сдать биохимический анализ крови с показателями креатинина, не ранее чем за 2 недели до обследования.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74–07–63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.

ULTRASOUND DEPARTMENT

The department of diagnostic ultrasound conducts examinations of patients of the admission office, hospital and paid service office 24/7.

Expert-­class equipment and high qualification of doctors with more than 10 years of experience allow conducting high-precision examinations.

Examinations are conducted on the day of presentation, if it does not require special preparation.

The following ultrasound examinations are conducted in the department:

abdominal organs (liver, gallbladder, bile ducts, pancreas, spleen);

kidneys, adrenal glands;

pelvic organs in women (transabdominal, transvaginal);

pelvic organs in men with the determination of residual urine (transabdominal, transrectal);

scrotum with dopplerography of scrotal vessels;

mammary glands in women and men with regional lymph nodes;

thyroid and parathyroid glands with regional lymph nodes;

retroperitoneal and peripheral lymph nodes;

soft tissues and postoperative scars;

pubic articulation;

joints of the upper and lower extremities;

echocardiography;

duplex scanning of extracranial brachiocephalic arteries (BCA);

duplex scanning of the aorta, iliac arteries, vena cava inferior (VCI), iliac veins;

duplex scanning of arteries and veins of the upper and lower extremities;

duplex scanning of kidney vessels.

COMPUTER TOMOGRAPHY UNIT (DEPARTMENT OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY)

HCT: types of examinations (w/o CE/with CE):

Skull, brain HCT (pituitary gland, orbits, paranasal sinuses,

cerebral vessels, etc.);

Neck HCT;

Abdomen HCT (peritoneal cavity and retroperitoneal space,

kidneys and adrenal glands);

Pelvic HCT;

Spine, bone and joint HCT.

HCT angiography of the brain, neck, thoracic cavity,

abdominal cavity, upper and lower extremity vessels.

CONTRAINDICATIONS:

pregnancy;

lactation period;

severe heart pathologies;

plasma cell dyscrasia;

kidney failure;

decompensated diabetes mellitus;

myeloma.

Preparation for examination

For an examination with intravenous contrast, it is necessary to undergo a biochemical blood test for creatinine, no earlier than 2 weeks before the examination.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.

3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.

Возможны противопоказания.Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им.​ К.Н.​ Шевченко.

Реклама.