От мемориала в честь ЧВК «Вагнер» в Калуге осталось лишь воспоминание и пара гвоздик

23 августа под Тверью упал бизнес-джет Евгения Пригожина. На борту самолета находились десять человек, включая самого Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина.

В воскресенье, 1 октября, с момента гибели основателя ЧВК «Вагнер» прошло 40 дней. Мемориал в честь погибших командиров, организованный в Калуге, до этой даты не сохранился.

Сразу после крушения самолета подле БМП-2 на площади Победы повесили символику оркестрантов, фотографии Пригожина и Уткина, расставили лампады. Люди несли к инсталляции цветы.

На 40-й день после смерти Евгения Пригожина от мемориала почти ничего не осталось – лишь пара гвоздик и лампады.



