Москвички устроили суд из-за забора в Калужской области

В Дзержинском районе Калужской области две москвички только через суд определили, где должен стоять забор между их участками. Об этом в понедельник, 2 октября, рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Одна из женщин поставила ограду на земле соседки. После того, как суд постановил передвинуть ограду, виновница не спешила этого делать.

Приставы дважды привлекли женщину к административной ответственности. После этого забор все-таки был поставлен на нужное место.