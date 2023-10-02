Калужанину грозит два года тюрьмы за пьяную езду

В Калуге перед судом предстанет местный житель, которого несколько раз ловили пьяным за рулем, сообщили в понедельник, 2 октября. в пресс-службе прокуратуры.

Было установлено, что в мае 2023 года мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии. На тот момент обвиняемого уже лишил прав. От медосвидетельствования гонщик отказался.

Прокуратура Мещовского района направила уголовное дело в суд. На автомобиль наложили арест, а в скором времени конфискуют в доход государства. Калужанину грозит два года лишения свободы.