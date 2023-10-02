В калужском технопарке собираются готовить 5000 специалистов в год

Открытый в сентябре центр повышения квалификации кадров среднего профессионального образования «Федеральный технопарк профессионального образования» в Калуге планирует готовить за год до 5000 специалистов по 60 программам. Об этом 2 октября сообщили в правительстве региона.

Уже в этом году там организуют обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» для монтажников радиоэлектронной аппаратуры, операторов БПЛА, аналитиков данных, специалистов по применению инструментов бережливого управления и других.

- Для граждан нашего региона и всей страны - участников национального проекта «Демография» - будет возможность пройти бесплатное обучение в Федеральном технопарке профессионального образования, освоить новые профессии и совершенствовать свое профессиональное мастерство на передовом оборудовании по новым технологиям, - прокомментировал министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.