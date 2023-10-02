В Калужской области заменили крышку на опасном колодце

Прокуратура организовала проверку эксплуатации колодца, расположенного на одной из улиц Козельска. Об этом сообщили в понедельник, 2 сентября, в пресс-службе надзорного ведомства.

Были найдены нарушения, которые создают угрозу для людей. Колодец прикрывали деревянные доски, сгнившие от времени. В земле сияла дыра, в которую можно было провалиться.

По результатам проверки заменили горловину и крышку на кабельном колодце.



