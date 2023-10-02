В Калужской области безруким подрядчикам закроют доступ к нацпроектам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить совместную работу ФНС, министерства конкурентной политики и муниципалитетов, чтобы не допускать до работ по контрактам недобросовестных подрядчиков.

По его словам, нужно посмотреть, какие дополнительные пункты нужно внести в контракты.

- По Калуге с 2020 года при исполнении муниципальных контрактов в реестр недобросовестных поставщиков внесли 13 контрагентов, - пояснил губернатор. - К сожалению, точки напряжения остаются.

Он также напомнил, что с 1 октября введено существенное новшество, которое Федеральным казначейством отрабатывалось в том числе и в Калужской области. Это структурированное описание объекта закупки. По словам губернатора, это один из этапов на пути к цифровому контракту. Какие-либо отступления будут невозможны технически.