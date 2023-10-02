331 житель Калужской области пострадал от клещей за неделю

За неделю, с 25 сентября по 1 октября, в Калужской области 331 человек обратился к врачам по поводу укусов клещами. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди укушенных было 19 детей.

Чаще всего клещи встречались в Калуге, Обнинске, Козельском, Бабынинском, Боровском, Кировском, Людиновском, Ферзиковском, Дзержинском, Медынском, Юхновском районах.

С начала года от них пострадали 4707 человек.

Боррелиоз встречался у 23.6% клещей.