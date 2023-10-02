Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 2,5%

За неделю, с 25 сентября по 1 октября, 9380 жителей Калужской области обратились к врачам по поводу ОРВИ. Об этом сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемический порог превышен на 49,9%.

При этом взрослые за неделю стали болеть чаще на 22,5%. А у детей количество пациентов уменьшилось на 6,8-14%.