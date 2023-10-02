В Калуге завоют сирены

Утром в среду, 4 октября, в Калуге и других городах области пройдет проверка системы оповещения. Об этом сообщили в городской управе со ссылкой на МЧС.

В период с 10:40 до 10:44 можно будет услышать вой сирен.

Также в 10:43 будут перехватывать сигнал радио и ТВ.

Калужан просят не паниковать. Такие проверки ранее проводились регулярно.