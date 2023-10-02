В Калужской области налоговый инспектор попалась на крупных расходах

В Калужской области с сотрудницы налоговой и ее супруга через суд взыскали 2,5 миллиона рублей, сообщили в понедельник, 2 октября, в прокуратуре региона.

Супруг инспектора купил на границе с Московской областью участок и дом за 2,5 миллиона рублей. Но подтвердить источник дохода не смог.

Выявлено нарушение было в результате прокурорской проверки.

На имущество семейной пары наложили арест.

- Вопрос обращения имущества в доход государства остается на контроле, - заявили в прокуратуре.