В Калуге поздравили активистов территориальных общин

Депутаты Гордумы организовали праздник для активистов территориальных общин и жителей своих избирательных округов. Торжества были приурочены к Международному дню пожилого человека.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Сергей Павлов, Константин Сотсков, Андрей Макаров, Виктор Борсук и Наталия Кононова, лично поздравили каждого приглашенного с праздником, вручили им сладкие подарки и цветы.

Также гостей праздника ждал спектакль.

- Сегодня здесь собрались люди зрелые, но очень активные. Мы постарались дать пожилым людям заряд хорошего настроения и бодрости, возможность встретиться и пообщаться. От всей души благодарю представителей старшего поколения, за всё, что они сделали для нашего города, за их добросовестный труд и активную жизненную позицию! Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни! – прокомментировал Юрий Моисеев.