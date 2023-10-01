Калужан возволновала неопределенность начала отопительного сезона

Жители Калуги все чаще интересуются, когда батареи в квартирах потеплеют.

Бабье лето не вечно и по ночам уже заметно прохладнее, да и днем столбик термометра не поднимается до комфортных летних значений.

- Когда планируется подавать отопление в жилые дома? Ночи по температуре холодные и днем сейчас уже снижается, - пишет в адрес городской управы калужанка Юлия.

Однако, чиновники, ответственные за отмашку на разгрев котлов и открытие вентилей отмалчиваются.

- Среднесуточная температура воздуха должна составлять ниже 8 градусов в течение пяти суток подряд, - сообщили в городской управе. - Сейчас погода неустойчивая, поэтому дата начала отопительного сезона еще не определена.