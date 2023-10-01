В Калужской области «серебряными» волонтерами стали около тысячи человек

В День пожилого человека, 1 октября, о людях, бескорыстно помогающих бойцам СВО, ведущим патриотическую работы среди молодежи, напомнил губернатор Калужской области.
Кировский район считается одним из самых активных территорий региона, где работают команды «серебряных» волонтеров. Растут их ряды движения в Людиновском, Жиздринском, Дзержинском, Жуковском и Боровском районах.
- Недавно в Козельске открыли четвертый в регионе Центр общения людей старшего возраста, - рассказал глава региона Владислав Шапша. - Такие центры уже есть в Людиново, Сухиничах и Юхнове. В них созданы условия для интересного познавательного досуга.
Региональные проекты «Теплая зима», «Старшее поколение» успешно реализуются во многих муниципальных образованиях области. Люди преклонного возраста, но молодые душой помогают ветеранам и инвалидам, семьям в трудной жизненной ситуации, проводят субботники и сажают деревья, организуют концерты для своих сверстников.
- У нас в семьях всегда было принято с уважением и почтением относиться к старшим, - отметил в воскресенье, 1 октября, губернатор Калужской области. - Это нравственная традиция нашего народа. Сегодня День пожилого человека, и это ещё один повод проявить внимание и заботу, сказать спасибо нашим дорогим ветеранам, наставникам, родителям.
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