В ЗАГСе Калуги рассказали, зачем люди просят сменить фамилию

В воскресенье, 1 октября калужский ЗАГС сообщил о том, что только в сентябре поменять имя решили 37 человек.

Вопреки расхожему мнению, что смена записи в паспорте происходит лишь из-за желания супруги после свадьбы носить фамилию мужа, есть и иные причины.

Наиболее часто, как заверили в ЗАГСе, смена происходит по причине «носить родовую фамилию».

В сентябре по-другому стали зваться пять мужчин и 32 женщины.

Кстати, в первый месяц осени 2023 года в Калуге родилось шесть двоен. Всего же зарегистрирован был 301 малыш.