Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 64824 рублей

На днях Калугастат опубликовал новые данные о средней зарплате в Калужской области. На этот раз приводятся данные за июль нынешнего года.

Средняя начисленная зарплата составила 64 824 рубля в месяц. Это на 5,6% меньше, чем было в июне, но на 11,9% больше, чем в июле 2022-го.

Калугастат учитывал лишь данные компаний и организаций, где больше 15 сотрудников.