Стало известно, откуда на свалку в Калужской области попала вакцина от гриппа

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 29 сентября, на нелегальной свалке в Калужской области нашли коробки с вакциной от гриппа.

Препарат был просроченный. Его должны были утилизировать, но, вероятно, подрядчик решил его просто выбросить в лесу.

- По горячим следам разбираемся в ситуации с найденной на несанкционированной свалке вакциной, - прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко. - Вакцина была отпущена осенью 2022 года для Городской больницы № 4. По моему поручению, новый главный врач – Игорь Переверзев разбирается в сложившейся ситуации.