Калужские дачницы стали героинями нового телепроекта

Четыре женщины из Калужской области стали героинями нового выпуска проекта «Четыре дачи» на телеканале «Пятница!». Об этом нам сообщили в пресс-службе канала.

В выпуске примут участие Ольга Чистякова из поселка Совьяки, Соня Пирлик из города Малоярославец, Вера Горбатова и Лариса Прибылова из Калуги.

Цель каждой из них - доказать, что ее дача самая лучшая. Все участницы по очереди побывали на участках друг у друга.