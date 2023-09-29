В Калуге найден живым пропавший 68-летний мужчина

В пятницу, 29 сентября, волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что в Калуге найден живым 68-летний мужчина.

Этот человек ушел в неизвестном направлении два дня назад в деревне Угра.

Что именно произошло с пенсионером, пока не уточняется.