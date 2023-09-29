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Дети и гаджеты: нужны ли школьникам смартфоны

Опубликовано: 29.09.2023 13:23 0 293
Дети и гаджеты: нужны ли школьникам смартфоны
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Сегодня гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни не только взрослых, но и детей. Мы решили разобраться, как с пользой применять девайсы при освоении нового материала. 
 

Запретить нельзя оставить

Итак, использование гаджетов подрастающим поколением имеет немало плюсов:
  • Дети учатся управлять техникой, это способствует умственному развитию;
  • На гаджетах можно использовать обучающие программы для расширения знаний;
  • Появляется возможность учить иностранные языки и другие дисциплины.
 
- Телефон в школе нужен! Там и калькулятор, и словарь, переводчик, и карта - это очень удобно, - хором говорят ученики. 
 
Аргументом в защиту мобильных телефонов в учебных целях, как ни парадоксально, выступает… повышение успеваемости учеников. Сторонники использования цифровых технологий в образовательном процессе указывают на множество мощных образовательных ресурсов в Интернете, в которых детям информация подается в современном «оформлении» - ярко, увлекательно. Отдельные видеоблоги учителей-энтузиастов набирают миллионные просмотры. 
 
Существует множество мобильных приложений для начальной школы, крупные онлайн-платформы позволяют человеку из любой точки мира прослушать лекции, например, Гарварда или МГУ. 
 
И школьнику, и студенту бывает полезно, если тема осталась непонятной, посмотреть или почитать объяснение другого преподавателя, или порешать разные упражнения, задачи и примеры. 
 
В виртуальной среде можно отрабатывать реальные навыки безопасно. Если студента-медика не поставишь сразу за операционный стол, а студента-пилота - за управление самолётом, на помощь приходят VR-технологии.
 

«Важно не руководствоваться политикой «разрешаю-запрещаю»

 
По мнению специалистов, ограничения на гаджеты должны быть, поскольку бесконтрольное их использование может привести к серьёзной психологической зависимости. 
 
- Смартфоны не открыли для школьников качественно новых возможностей и не создали качественно новых проблем. Они стали усилителями - как положительного, так и негативного. Запрещать их использование в учебных заведениях нет причин. Это как если бы личный автотранспорт стали запрещать из-за периодических аварий на дорогах, - рассуждают психологи.
 
Родителям важно не руководствоваться политикой «разрешаю-запрещаю», а переформулировать это в другую задачу: «как мне научить ребенка эффективно использовать свой смартфон?».
 
- Сейчас смартфон не просто развлечение и способ общения, а возможность развития. Поэтому самое неразумное, что могут сделать родители, это начать что-то запрещать. Нужно попробовать изменить своё отношение и понять, что интересует ребёнка. Он же не просто так проводит там по восемь часов в день, значит ему там что-то интересно. Можно попробовать самому разобраться в высоких технологиях, найти общие интересы и общаться с ребёнком на одном языке, -  делится своим мнением Денис Маликов, эксперт в телеком-отрасли, директор макрорегиона «Центр» Tele2.
 

Смартфон ребенка - помощник родителям

 
Вместо того, чтобы бояться телефона в руках детей, взрослым рекомендуют использовать его для налаживания контакта и укрепления отношений с детьми. Как говорится, «если не можешь победить, возглавь». 
 
 - Периодически я специально просил сына, чтобы он помог мне в чем-то разобраться. Я делал вид, что не понимаю, и просил его помочь мне. Некая смена ролей - не я, а он меня учил пользоваться смартфоном. Так ребенок чувствовал свою нужность, и мы использовали его навыки работы в смартфоне по поиску и обработке информации. Самое главное, что мы, во-первых, начинали друг друга понимать, и, во-вторых, это положительно влияло на климат семьи, - поделился своим опытом Денис Маликов.
 
Кроме того на телефон можно подключить полезные сервисы, которые сделают жизнь родителей спокойнее. Чтобы получать информацию о том, где находится ваш ребенок, сотовые операторы разработали дополнительные услуги, например, в Tele2 есть «Геопоиск+». А услуга «Родительский контроль» помогает создать безопасную интернет-среду: настраивать списки запрещенных сайтов и мониторить режим работы приложений. 
 

Как подобрать тариф для ребенка? И есть ли смысл использовать Wi-Fi дома?

 
Правильно подобрать тарифы для ребенка - задача не из легких, и решать ее лучше с опорой на актуальную информацию, сравнив все доступные предложения. В выборе тарифного плана необходимо отталкиваться от возраста, потребностей, вида мобильного (кнопочный / сенсорный) и ваших личных требований как родителя, конечно же. Чтобы не расходовать Гб из пакета, дома лучше подключать мобильный телефон к Wi-Fi. Кстати, сейчас (с 27 сентября) действует специальное предложение для абонентов Tele2 - бесплатный домашний интернет на три месяца. Поэтому приобретать лучше минимально наполненный тариф по приемлемой для вас стоимости.
 
- Таким образом, правильная позиция близких, верно выстроенный педагогический процесс, ориентация на возрастные и психологические особенности каждого школьника - вот залог того, что смартфон станет помощником и детям, и взрослым, - заключила психолог Виктория Самуйлова.
 
ООО "Т2 Мобайл".
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Опубликовано: 29.09.2023 13:23 0 293
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