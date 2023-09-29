Безработица снизилась в Калужской области

Ситуацию на рынке труда Калужской области в субботу, 30 сентября, прокомментировали нашему изданию эксперты Калужского филиала РАНХиГС.

По итогам выборочного обследования по проблемам занятости численность экономически активного населения области в среднем за ноябрь 2022 г. – январь 2023 г. составила 538,0 тыс. чел. Уровень участия в рабочей силе составил 62,4%, уровень занятости населения – 60,4%. Уровень общей безработицы, исчисляемой по методологии, МОТ – 3,2%. При этом численность безработных на конец марта 2023 г. составила 2059 чел., а уровень регистрируемой безработицы — 0,38% (на конец марта 2022 г. — 2200 чел. и 0,41 % соответственно).

- Правительство Российской Федерации определило 17 регионов, которым в 2023 г. выделено 3,3 млрд. руб. на реализацию мероприятия по комплексной модернизации службы занятости. Калужская область вошла в их число. Теперь перезагрузка будет проходить не в отдельных центрах, а в целом по области. Под новым брендом «Работа России» в Калужской области уже работают центр занятости Боровского района и города Калуги. В обновленных кадровых центрах помощь соискателям и работодателям оказывают комплексно с учётом жизненной или бизнес-ситуации, расширен перечень сервисов, а сотрудники прошли переобучение, - рассказала к.э.н, доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС Евгения Емельянова.

- Калужская область является одним из регионов, где успешно решаются вопросы содействия занятости населения и стоит отметить синергию ЦЗН, местной администрации и работодателей, - пояснила доцент кафедры общенаучных дисциплин Калужского филиала РАНХиГС Наталья Харчикова. - Так, заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий и коллеги из Федерального центра компетенций в сфере занятости ФБГУ «ВНИИ труда», отмечают, что в будущем служба занятости может расширить свой спектр услуг и стать для работодателей не просто кадровым консультантом, а полноценным HR-партнером. Таким образом, у региона есть все необходимое для успешной реализации нацпроекта «Демография» и создания условий для роста занятости населения.