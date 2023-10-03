Интимное омоложение лазером: что это такое и кому подходит?

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Роды и возрастные изменения могут приводят к изменениям в организме женщины, в том числе в мочеполовой сфере. О дискомфорте в области промежности и первых признаках недержания мочи пациентки часто не говорят даже лечащему врачу-гинекологу. Между тем, многие неприятные проявления в интимной зоне лечатся даже без операций, с помощью специального оборудования. Сегодня мы расскажем об одной из таких процедур – лазерном омоложении деликатных мест. Вся правда о процедуре интимного вульво-вагинального омоложения – в нашем интервью с врачом акушером-гинекологом Медицинского центра «Астро» Еленой Садовой.

- Елена Николаевна, что такое лазерное омоложение интимной зоны и кому оно показано?

- Вульво-вагинальное лазерное омоложение - современная нехирургическая процедура, которая помогает решить многие возрастные и эстетические проблемы.

Делается она только по медицинским показаниям, то есть только женщинам с определёнными диагнозами. Эта процедура показана:

женщинам после рождения ребенка: для восстановления тонуса и упругости половых органов, при лечении послеродовых рубцов;

пациенткам, которые приближаются к климаксу или уже вступили в климактерический период и жалуются на сухость слизистых влагалища, нарушение пигментации кожи аногенитальной области, ослабление либидо и чувствительности во время полового акта;

пациенткам с недержанием мочи – после родов либо из-за возрастных изменений;

женщинам с ёмким, объёмным влагалищем (синдром большого влагалища), из-за чего страдают их интимные отношения.

- В каком возрасте его стоит делать?

- Возрастных границ для этой процедуры не существует. Есть определённые заболевания наружных половых органов (вульвы), которые лечат с помощью этой процедуры в разные возрастные периоды. Тем не менее детям и подросткам делать её необходимости нет.

- Как подготовиться к процедуре?

- Специальной подготовки не требуется. Но к этой манипуляции допускаются только обследованные женщины, чтобы исключить противопоказания к процедуре.

Предварительное минимальное обследование подразумевает:

осмотр гинеколога,

анализ на онкоцитологию, то есть анализ клеток шейки матки и цервикального канала на наличие раковых новообразований;

анализы на инфекции;

УЗИ малого таза.

- В какой день менструального цикла можно выполнять эту процедуру?

- В любой день цикла, кроме дней менструации.

- Как проходит процедура? Как долго длится? Требует ли она нахождения в стационаре?

- Происходит она на гинекологическом кресле. Выполняет её врач акушер-гинеколог, прошедший специальное обучение.

С помощью датчика и насадок происходит обработка зоны влагалища в разных режимах. В случае необходимости обрабатывается и вульва.

Сама процедура недлительная, она занимает от 15 до 30 минут. Нахождения в стационаре не требуется, всё происходит в амбулаторных условиях. Процедура абсолютно безболезненна и вполне комфортна.

- На чём основан эффект от этой процедуры? Какой аппарат используется в МЦ «Астро»?

- Мы используем аппарат эрбиевого лазера Asclepion Dermablate. Это наиболее безопасный лазер, который имеет точную длину проникновения в ткани.

Многие женщины задают вопрос: бывают ли осложнения после процедуры? Отвечаю: эрбиевый лазер проникает на глубину до подслизистого слоя, поэтому никаких повреждающих эффектов на внутренние органы он оказать просто не может.

Эффект процедуры основан на том, что луч лазера, как бы пронзая слизистую и подслизистую, сокращает коллагеновое волокно на две трети. Поэтому эффект подтяжки получается фактически мгновенным. Помимо этого процедура лазерного омоложения стимулирует выработку собственного качественного коллагена, которая с возрастом, как известно, снижается. Синтез нового коллагена происходит в течение 20 с лишним дней. Поэтому максимальный эффект от процедуры наблюдается примерно через месяц.

Как я уже говорила, мы используем разные режимы при обработке влагалища. Один из них – тепловой, который улучшает кровоснабжение подслизистой. Как следствие – улучшается её складчатость и трофика. Это особенно важно для женщин в климаксе, в постменопаузе и для молодых пациенток с атрофическими заболеваниями слизистой.

Ещё один режим – для обработки вульвы. Он даёт эффект лифтинга, подтяжки, оживления слизистой.

- Требуется ли наркоз? Насколько процедура болезненна?

- Процедура проводится без обезболивания. Женщина в нём просто не нуждается. Анестезирующий крем мы наносим только при обработке вульвы, поскольку это более чувствительная зона. Так пациентке будет максимально комфортно.

- За какой период происходит восстановление?

- В течение первых суток наблюдается отёчность половых органов – вульвы и слизистой влагалища, могут усилиться выделения. При этом никакого дискомфорта женщина не испытывает. Тем не менее интимную жизнь на трое суток после процедуры мы советуем исключить. Уже на четвёртые сутки все ограничения снимаются.

Как было сказано выше, процесс коллагеногенеза происходит в течение 20 дней. Но действие лазера накопительное, поэтому процедура эта не разовая. Чтобы эффект укрепился, пациенткам обычно хватает 3 процедур. Но реакция тканей на лазер индивидуальна. У некоторых наблюдается очень хороший эффект уже после одной процедуры, другим нужно 4-5 сеансов.

Повторяется она через 21-30 дней – это тот срок, за который происходит выработка нового коллагена.

- Как лазерное омоложение может помочь при недержании мочи?

- Мы обрабатываем переднюю стенку влагалища, которая связана с мочевым каналом. Кроме того, идёт обработка снаружи, в области уретры. В результате улучшается кровоснабжение, плотность тканей. Этим и объясняется положительный эффект при недержании мочи.

- Чем лазерное омоложение отличается от интимной пластики?

- К этим процедурам совершенно разные показания.

Интимная пластика используется, как правило, при тяжёлых формах опущения внутренних органов – влагалища, шейки матки (пролапс внутренних органов). Это непростая хирургическая манипуляция, требующая длительной реабилитации.

Лазерное омоложение – терапевтический, абсолютно неинвазивный метод, без побочных эффектов, фактически не предусматривающий периода восстановления.

Его рекомендуют при начальных стадиях опущениях влагалища. Он необходим, чтобы как раз не допустить тяжёлых форм пролапса и не доводить до хирургии. На начальных стадиях пролапса лазерное омоложение очень эффективно.

Как видите, с процедурой вульво-вагинального омоложения становится возможным невозможное: избавление от давних комплексов, яркость сексуальных впечатлений, красота и молодость интимной зоны в любом возрасте без оперативных вмешательств.

В клинике «Астро» в Калуге лазерное омоложение интимной зоны проводят врачи с большим опытом работы : Садова (Моржова) Елена Николаевна и Луценко Екатерина Михайловна

г. Калуга, ул. Циолковского, 67/1

тел.: +7 (4842) 22-20-60

astromedkaluga.ru

ЛО41-01158-40/00343827 от 14.09.2020 г.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ООО «Современная медицина».

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