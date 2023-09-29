Из Калужской области выслали 79 иностранцев

За сентябрь из Калужской области по решению судов выдворены 79 иностранцев. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Из московских аэропортом домой улетели 47 граждан Узбекистана, 26 граждан Таджикистана, а также по одному гражданину Беларуси, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Молдовы и Вьетнама.

В Россию им запрещено въезжать в течение пяти лет.