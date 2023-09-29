Особая экономическая зона «Калуга» входит в список самых эффективных промышленных площадок России

Механизм особых экономических зон и территорий опережающего развития (ОЭЗ и ТОР) играет значимую роль в процессе структурной перестройки российской экономики. Он позволяет отдельным предприятиям и целым отраслям успешно и оперативно адаптироваться к новым условиям хозяйствования, наращивать, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, выпуск продукции, увеличивать свой вклад в прирост ВВП. Подробнее об этом нам рассказал в пятницу, 29 сентября, кандидат экономических наук, доцент кафедры делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала РАНХиГС Александр Гомалеев.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Калуга» представляет из себя две расположенные в разных частях области площадки – в Людиновском и Боровском районах. Их общая площадь составляет 994,2 га.

- При этом ОЭЗ «Калуга» входит в список самых эффективных промышленных площадок России, - отметил Александр Гомалеев. - Свои проекты здесь реализуют 28 компаний с общим объемом инвестиций более 98 миллиардов рублей. На уже работающих предприятиях создано свыше 3,5 тысячи рабочих мест. В настоящее время обе площадки заполнены фактически на 95%.

По словам эксперта, размещение в ОЭЗ остается одним из самых востребованных предложений для инвесторов. Господдержка позволяет резидентам сокращать издержки, связанные с запуском производства, почти на 30%.

В феврале 2023 года правительством Калужской области была подготовлена и направлена заявка на расширение ОЭЗ «Калуга» за счет земельных участков в Бабынинском районе. Министерство экономического развития России поддержало данную инициативу, что позволит в ближайшее время локализовать на территории региона сразу три фармацевтических завода с объемом инвестиций 17,3 миллиарда рублей и создать дополнительно более 2000 рабочих мест.

Ранее заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов рассказал, что к концу 2033 года совокупный дополнительный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от увеличения площади ОЭЗ «Калуга» должен достичь более 5,5 миллиардов рублей.