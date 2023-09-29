Особая экономическая зона «Калуга» входит в список самых эффективных промышленных площадок России

Механизм особых экономических зон и территорий опережающего развития (ОЭЗ и ТОР) играет значимую роль в процессе структурной перестройки российской экономики. Он позволяет отдельным предприятиям и целым отраслям успешно и оперативно адаптироваться к новым условиям хозяйствования, наращивать, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, выпуск продукции, увеличивать свой вклад в прирост ВВП. Подробнее об этом нам рассказал в пятницу, 29 сентября, кандидат экономических наук, доцент кафедры делового администрирования и рыночной аналитики Калужского филиала РАНХиГС Александр Гомалеев.
ОЭЗ промышленно-производственного типа «Калуга» представляет из себя две расположенные в разных частях области площадки – в Людиновском и Боровском районах. Их общая площадь составляет 994,2 га.
- При этом ОЭЗ «Калуга» входит в список самых эффективных промышленных площадок России, - отметил Александр Гомалеев. - Свои проекты здесь реализуют 28 компаний с общим объемом инвестиций более 98 миллиардов рублей. На уже работающих предприятиях создано свыше 3,5 тысячи рабочих мест. В настоящее время обе площадки заполнены фактически на 95%.
По словам эксперта, размещение в ОЭЗ остается одним из самых востребованных предложений для инвесторов. Господдержка позволяет резидентам сокращать издержки, связанные с запуском производства, почти на 30%.
В феврале 2023 года правительством Калужской области была подготовлена и направлена заявка на расширение ОЭЗ «Калуга» за счет земельных участков в Бабынинском районе. Министерство экономического развития России поддержало данную инициативу, что позволит в ближайшее время локализовать на территории региона сразу три фармацевтических завода с объемом инвестиций 17,3 миллиарда рублей и создать дополнительно более 2000 рабочих мест.
Ранее заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов рассказал, что к концу 2033 года совокупный дополнительный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от увеличения площади ОЭЗ «Калуга» должен достичь более 5,5 миллиардов рублей.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.