В Калужской области назначен новый заместитель председателя районного суда

Павел Скрабачев назначен заместителем председателя Кировского районного суда Калужской области на шестилетний срок полномочий. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!