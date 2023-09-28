Колбаса, овощи и бананы стали рекордсменами по росту цен в Калужской области

В четверг Калугстат опубликовал данные по изменению цен на продукты в Калужской области за неделю, с 18 по 25 сентября.

Больше всего подорожали колбасы: полукопченая и варено-копченая – на 9,8%, вареная – на 8,4%.

Также заметно подорожали помидоры – на 6,9%, огурцы – на 6,5% и бананы – на 5,7%.

Есть товары, которые за неделю наоборот подешевели. Так, морковь упала в цене на 6,1%, картофель – на 4%, черный чай – на 3,7%, яблоки – на 3,5%.