Жителю Калужской области компенсировали затраты на лекарство от рака

Прокуратура Перемышльского района предъявила в суд иск о взыскании денег за самостоятельную покупку лекарства местным жителем, сообщили в четверг, 28 сентября, в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что мужчина страдает от онкологии, в связи с чем ему были выписаны льготные рецепты на необходимое лекарство.

Пациента не обеспечили препаратом, из-за чего он был вынужден купить лекарство сам. Он потратил 155 тысяч рублей.

Суд удовлетворил решение прокуратуры. Затраченные средства вернули в полном объеме.