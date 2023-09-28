Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут – теперь для покупки устройств

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Tele2 расширяет возможности специальной механики обмена минут. Теперь клиенты оператора могут потратить минуты на покупку смартфонов, камер видеонаблюдения, умных колонок, ТВ-приставок и других гаджетов. Приобрести устройства со скидкой можно как в салонах Tele2, так и в интернет-магазине. С запуска механики обмена в 2021 году клиенты оператора использовали таким образом более 3 млрд минут.

Отмечая большой интерес абонентов к обмену минут, Tele2 постоянно совершенствует условия предложения. Теперь использовать минуты можно для скидки на устройства – предложение распространяется на камеры видеонаблюдения, умные колонки, ТВ-приставки. Смартфоны и другие гаджеты можно приобрести в салонах Tele2 или в интернет-магазине.

До 31 декабря 2023 года клиенты оператора могут конвертировать минуты в скидку по курсу: 1 минута равна 1 рублю. Пользователи с подпиской MiXX могут выгоднее совершить обмен: на любой номинал скидки абонент с подпиской тратит в два раза меньше минут, чем без нее.

Компания дает широкий выбор устройств, среди которых каждый может найти подходящий вариант. Размер скидки зависит от стоимости продукта – чем дороже устройство, тем больше скидка. Предложение доступно для абонентов из всех регионов присутствия оператора.

ООО «Т2 Мобайл».

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