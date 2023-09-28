В деревне в Калужской области засыпали колонку

Жительница деревни Заборовка Калужской области обратилась в наш чат-бот обратной связи с просьбой просьбой рассказать о проблеме с водой.

- Была колонка, а водоканал её снял и это место засыпали землёй, на мои обращения мне отвечают заявку передадим, - рассказала она. - Отвечают, что если в 100 метрах от дома есть, то все в порядке. Она есть по плану, а ближайшее дальше, чем 100 метров.

По словам женщины, ее свекрови с 1 группой инвалидности крайне трудно добираться до источника воды.

Мы обратились в водоканал. Предприятие держит ситуацию на контроле, идет проверка.