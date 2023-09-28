В Калуге уж устроил переполох в магазине

В среду, 27 сентября, калужский центр спасения диких животных «Феникс» попросили выехать на улицу Московскую, 293. По этому адресу находится магазин, в котором сотрудники обнаружили ужа и обратились за помощью к Веронике Матюшиной.

Змею искали 40 минут, но ее так и не удалось поймать.

- Зверюгу не нашли, уезжаем домой, - прокомментировали сотрудники «Феникса»