В субботу, 30 сентября, в Калуге пройдет ярмарка по устройству бездомных животных.

Найти себе питомца можно будет с 11:00 до 14:00 в досуговом центре на улице Пухова.

Организаторы обещают также выступления творческих коллективов и мастер-классы.