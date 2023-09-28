КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

29 сентября с 12:30 до 15:35 на территории военно-исторического музея в городе Юхнове состоится круглый стол на тему «Комплексное проектирование туристических территорий Калужской области». В организации мероприятие примут участие профильные ведомства по туризму: Министерство культуры и туризма Калужской области, ГАУ КО «Агентство по развитию туризма», Ассоциация "Туристско-рекреационный кластер Калужской области" и администрация Юхновского района.
На круглом столе состоится обсуждение опыта разработки туристических мастер-планов на территории Калужской области. Организаторы приглашают представителей туристического бизнеса, региональных и муниципальных властей, активистов, историков, краеведов, инвесторов и туристических операторов рассмотреть проблемы мастер-планирования в Юхновском районе. В рамках программы запланирована практическая сессия по выявлению идентичности туристической территории Юхновского района для создания туристических продуктов и позиционирования территории. Модератором сессии будет команда Территории.РФ.
Круглый стол и разработка Мастер-плана Юхновского района проводятся при поддержке АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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