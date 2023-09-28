Жителей Калужской области предупредили о пожарной опасности

В Калужской области в пятницу и субботу, 29-30 сентября, ожидается высокая пожарная опасность. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

В эти дни спасатели рекомендуют не разводить костры. Не только в лесу, но и на территории населенных пунктов и СНТ.

В случае пожара спасатели просят немедленно звонить по телефонам 112, 01 или 101.