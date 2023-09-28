В Калуге завершился ремонт нескольких школ и детских садов

27 сентября под председательством Татьяны Коняхиной состоялось заседание комиссии Гордумы по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений.
Депутаты обсудили ход ремонта школ и детских садов.
В детском саду № 55 «Пчёлка» завершены работы по ремонту скатной кровли, на завершающей стадии дополнительные работы по ремонту козырьков над входами. Стоимость ремонта составила 4 млн. 716 тысяч рублей.
В детском саду № 85 «Белоснежка» в полном объёме выполнены работы по ремонту наплавляемой кровли. Ремонт обошёлся в 3 млн. 193 тысячи рублей.
В школе № 7 завершён ремонт кровли, ведётся пересчёт сметной стоимости с учётом дополнительных работ по ремонту козырьков входов в подвал и подшивки свесов кровли.
В школе № 10 выполнены работы по ремонту аварийных выходов на сумму 539 тысяч рублей.
Завершён частичный ремонт кровли в школе № 20 на сумму 1 млн. 65 тысяч рублей.
На завершающей стадии работы по ремонту спортивного зала в школе № 47.
Итоговая экономия от проведения конкурсных процедур составила 637 тысяч рублей. Депутат Марина Ставиская предложила использовать сэкономленные средства для аварийного ремонта кровли детского сада № 86, в котором из-за протечек затапливает группы.
Депутат Андрей Линков, в свою очередь, обратил внимание коллег на Лицей № 48: над одним из кабинетов начальной школы также протекает кровля.
Члены комиссии поручили сотрудникам управления образования и управления капстроительства проверить оба объекта и определить стоимость работ. Если сэкономленных средств для ремонта будет недостаточно, депутаты обратятся к Городскому Голове с предложением скорректировать бюджет и выделить дополнительные средства.
Председатель комиссии Татьяна Коняхина предложила специалистам управления образования также подготовить и представить депутатам перечень наиболее проблемных объектов – школ и детских садов, требующих ремонта в первоочередном порядке.
- Управлению капстроительства нужно тщательно подходить к выбору подрядчиков, детально прорабатывать проектно-сметную документацию, строго контролировать сроки и качество работ, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.