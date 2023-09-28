В Калуге завершился ремонт нескольких школ и детских садов

27 сентября под председательством Татьяны Коняхиной состоялось заседание комиссии Гордумы по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений.

Депутаты обсудили ход ремонта школ и детских садов.

В детском саду № 55 «Пчёлка» завершены работы по ремонту скатной кровли, на завершающей стадии дополнительные работы по ремонту козырьков над входами. Стоимость ремонта составила 4 млн. 716 тысяч рублей.

В детском саду № 85 «Белоснежка» в полном объёме выполнены работы по ремонту наплавляемой кровли. Ремонт обошёлся в 3 млн. 193 тысячи рублей.

В школе № 7 завершён ремонт кровли, ведётся пересчёт сметной стоимости с учётом дополнительных работ по ремонту козырьков входов в подвал и подшивки свесов кровли.

В школе № 10 выполнены работы по ремонту аварийных выходов на сумму 539 тысяч рублей.

Завершён частичный ремонт кровли в школе № 20 на сумму 1 млн. 65 тысяч рублей.

На завершающей стадии работы по ремонту спортивного зала в школе № 47.

Итоговая экономия от проведения конкурсных процедур составила 637 тысяч рублей. Депутат Марина Ставиская предложила использовать сэкономленные средства для аварийного ремонта кровли детского сада № 86, в котором из-за протечек затапливает группы.

Депутат Андрей Линков, в свою очередь, обратил внимание коллег на Лицей № 48: над одним из кабинетов начальной школы также протекает кровля.

Члены комиссии поручили сотрудникам управления образования и управления капстроительства проверить оба объекта и определить стоимость работ. Если сэкономленных средств для ремонта будет недостаточно, депутаты обратятся к Городскому Голове с предложением скорректировать бюджет и выделить дополнительные средства.

Председатель комиссии Татьяна Коняхина предложила специалистам управления образования также подготовить и представить депутатам перечень наиболее проблемных объектов – школ и детских садов, требующих ремонта в первоочередном порядке.

- Управлению капстроительства нужно тщательно подходить к выбору подрядчиков, детально прорабатывать проектно-сметную документацию, строго контролировать сроки и качество работ, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.