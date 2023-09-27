Губернатор Калужской области прокомментировал решение суда о геноциде

В среду, 27 сентября, в Калуге в областном суде завершилось рассмотрение дела о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Калужской области. Заседания продолжались в течение двух недель.

Губернатор Владислав Шапша прокомментировал решение суда:

- Мы защищаем историческую правду, - уверен он. - Правду о том, какой ценой досталась нашему народу Победа. О том, что нацизм, абсолютное зло, чуждое самой человеческой природе, вновь поднимает голову. Прошло шесть судебных заседаний, на которых разоблачались преступления гитлеровской Германии против наших земляков. Выступили свидетели, эксперты. 12 томов дела. Сколько трагедий, жертв, искалеченных судеб.

Напомним, областной суд решил признать преступления гитлеровцев на калужской земле геноцидом советского народа.