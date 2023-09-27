В Калужской области собираются устанавливать автоматы с фермерской продукцией

В Калужской области задумались над тем, чтобы продавать фермерские продукты с помощью автоматов. Этот вопрос в среду, 27 сентября, обсуждали на встрече в министерстве конкурентной политики региона.

Пока речь идет о пилотном проекте.

- Предполагается что любой человек сможет установить мобильное приложение, купить промопродукт, попробовать и заказать понравившуюся продукцию с выдачей через продуктомат, - пояснили в областном правительстве.