Калужская область вошла в топ-10 самых экологичных российских регионов

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам лета 2023 года. Лидером признана Тамбовская область, а Калужская область заняла 9 место, сообщили в среду, 27сентября, в правительстве региона.

- Внимание к проблемам окружающей среды увеличивается как у властей, так и у населения, - заявили авторы исследования. - Во многом мы это связываем с реализацией национального проекта «Экология», который уже принес заметные положительные результаты и продолжает действоват.

В число наиболее значимых летних экособытий нашего региона включили участие калужан в экологических акциях «Вода России», «Сохраним лес» и «Сад памяти», профилактику лесных пожаров, закупку оборудования для лесопожарной службы и школьных лесничеств, установку модульных станций водоочистки.