В Калуге вынесли решение по делу о признании геноцидом советского народа преступлений немецких захватчиков

На итоговом заседании по делу о геноциде жителей Калужской области признали действия, совершенные оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками на территории Калужской области в период ВОВ, преступлениями против человечества и геноцидом.

Было установлено, что с октября 1941 года по сентябрь 1943 года на территории Калужской области погибли 326 тысяч человек. Материальный ущерб оценили 13 триллионов рублей.

Заседание состоялось в среду, 27 сентября, в 16:00. На нем присутствовали российский омбудсмен Татьяна Москалькова и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Решение может быть обжаловано в течении месяца через Калужский областной суд.









