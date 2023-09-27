В Калужской области открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта

В Сухиничском районе появились два новых фельдшерско-акушерских пункта. Они расположены в селах Татаринцы и Хотень, сообщили в среду, 27 сентября, в министерстве здравоохранения Калужской области.

Модульные ФАПы появились в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

- Помещение пунктов разделено на несколько зон: процедурно-прививочный кабинет, кабинет для приема и осмотра взрослых и детей, санузел, приспособленный для маломобильной категории граждан, санитарные помещения, - пояснили в Минздраве.