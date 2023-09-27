Житель Калужской области накопил долг по алиментам в 458 тысяч рублей

Житель Перемышльского района не платил алименты своему сыну в течение трех лет. Долг составил 458 тысяч рублей, сообщили в среду, 27 сентября, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Должнику запретили выезжать из страны. Также были арестованы его счета.

Всю сумму мужчина вернул, когда приставы напомнили ему о перспективе привлечения к административной, а затем и к уголовной ответственности.