В Калуге ушел в отставку депутат Федор Боринских

Депутат городской Думы Калуги Федор Боринских сложил свой мандат. Это произошло на основании личного заявления народного избранника, сообщили в среду, 27 сентября, в гордуме.

По предварительным данным, его место останется вакантным до сентября следующего года.

Боринских на прошлой неделе исполнилось 53 года. Он был городским депутатом с 2010 года. Избирался по округу №1 – это центральная часть Калуги.