В Калужской области стали чаще раскрывать наркопреступления, совершенные в интернете

В среду, 27 сентября, в Калуге прошло очередное заседание региональной антинаркотической комиссии, которое провел руководитель аппарата комиссии Олег Никишин.
Одним из тем совещания стала работа по профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием интернета.
По данным полиции, участники преступных групп организуют в сети магазины, ведут вербовку и коммуникацию.
- Различные каналы, группы и чат-боты пропагандируют наркотики, информируют пользователей о способах изготовления и употребления запрещенных психоактивных веществ, - пояснили в правительстве региона.
За январь-август 2023 года в Калужской области выявлены 609 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий. Это на 53,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть преступлений связана со сбытом наркотических и психотропных средств.
В суд направлены уголовные дела по 464 IT-преступлениям.
К уголовной ответственности за наркопреступления в интернете привлечены 138 человек. 128 из них - сбытчики наркотиков.
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