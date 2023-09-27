В Калугу приехала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

В среду, 27 сентября, в Калугу с рабочим визитом приехала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

В нашем городе проходит расширенное заседание Координационного совета Уполномоченных ЦФО. Возглавил его калужский омбудсмен Юрий Зельников.

- Татьяна Николаевна отметила Калужскую область в числе регионов, которые, несмотря на трудности и санкционное давление, продолжают динамичное развитие, - заявил Шапша. - Это позволяет региону выполнять социальные гарантии перед жителями. В том числе привела пример нашей активной работы по созданию новых мест в детских садах и школах.

Также Москалькова назвала аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области, который недавно отметил 20-летие, в числе наиболее эффективных.